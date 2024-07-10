36 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام

يواصل فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام منافسته القوية في شباك التذاكر منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يشارك فيه عدد كبير من الأعمال المميزة بينها «ولاد رزق 3» و«أهل الكهف» و«عصابة الماكس».

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم اللعب مع العيال يواصل حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر، إذ حقق أمس إيرادات بلغت 485 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 36 مليونًا و284 ألف جنيه.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

منافسة فيلم اللعب مع العيال

وينافس فيلم اللعب مع العيال في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 للفنان أحمد عز وعصابة الماكس لأحمد فهمي وجوازة توكسيك لـ ليلى علوي.