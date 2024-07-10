«اتكلم هنسمعك».. كيف تستفيد من مبادرات حياة كريمة لدعم الصحة النفسية؟

خدمات مختلفة تنوعت بين صحية وتعليمية وتوعوية، حرصت مبادرة «حياة كريمة» على تقديمها إلى المواطنين، من خلال تجديد المنازل وتوفير وصلات المياه وأنشأت المستشفيات وأطلقت قوافل طبية مجانية تجوب قرى المحافظات المختلفة، لتطلق أول مبادرة من نوعها لدعم الصحة النفسية بعنوان «اتكلم هنسمعك» للفئات الأكثر احتياجًا على رأسها الأطفال وذوي الهمم والمرأة المعيلة، وتهتم بتوعية أفراد المجتمع بأهمية دعم الصحة النفسية وكيفية مواجهة تحديات الحياة.

دعم الصحة النفسية من «حياة كريمة»

أنشطة تفاعلية أطلقتها مبادرة حياة كريمة لدعم الصحة النفسية، إذ قالت ندا خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية بحياة كريمة، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه جرى في أغسطس الماضي، إطلاق مبادرة «اتكلم هنسمعك» للاهتمام بكل الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال والشباب والمرأة وكبار السن، وتوفير الدعم النفسي بسبل متعددة داخل القوافل التنموية، والعمل على التوعية بماهية المرض النفسي وأعراضه، وتتيح المبادرة أطباء نفسيين يتابعون الحالات المختلفة ويوعون المواطنين بكيفية التغلب على صعوبات الحياة والتعامل مع فئات المجتمع كافة وحل المشكلات خاصة الأسرية بطريقة صحيحة.

وأشارت إلى تردد نحو 200 شخص على «اتكلم هنسمعك» خلال الشهرين الماضيين، للعلاج من الأمراض النفسية المختلفة، ويساعدهم مسؤولون متخصصون من خلال جلسات نفسية وندوات في المحافظات كافة على هامش مبادرة حياة كريمة: «بنفضل 6 أيام في كل محافظة، وبآليات مختلفة ساعدناهم بشكل كبير، وهدفنا توعية الناس بفكرة علاج المرض النفسي»، ويمكن الاستفادة من خدمات المبادرة من خلال القوافل الطبية لـ«حياة كريمة».

«أكثر أمانًا معًا» لدعم الصحة النفسية

وأضافت أنّ القوافل الطبية المنتشرة في المحافظات تضم عددًا من الأطباء النفسيين: «عملنا ورش عمل عن حياة كريمة والمحاور التوعوية للصحة النفسية»، وبدأ الكثيرون فهم أهمية دعم الصحة النفسية، كما شاركت حياة كريمة في فعالية «أكثر أمانًا معًا» لدعم الصحة النفسية، وتم شرح كيفية الاهتمام بالصحة النفسية للفرد وتأثيرها على الجسد.

وكانت «حياة كريمة» قد شاركت في فعالية «Safertogether» التي نظمها منتدى شباب العالم تضامنًا مع مؤسسة «سيف إيجيبت»، من أجل توعية الشباب بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، والتعريف بمعنى الامتنان وأثره النفسي وأهميته للفرد وأثره على المجتمع، وقدمت أنشطة تفاعلية من تلوين وجلسات تساعد الشباب على تأهيلهم والكشف عن الاضطرابات النفسية.

مميزات المشاركة في مبادرة الدعم النفسي من «حياة كريمة»

الاهتمام بالصحة النفسية للفرد له العديد من الإيجابيات، تتمثل في: