شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2024، استقرارًا ملحوظًا، في العديد من الأصناف، إذ يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 11.5 إلى 17.5 جنيه في الأسواق اليوم.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم 9-7-2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 11.5 إلى 17.5 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 12 جنيهًا.

وفي المقابل، وصل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى نحو 20 جنيهًا، كما يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.

وعن سعر كيلو الخيار، فيتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 7 إلى 13 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 20 إلى 24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر كيلو العنب الأصفر البناتي ما بين 17 إلى 27 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح المصري نحو 30 جنيهًا.

وفي المقابل، وصل سعر كيلو المانجو العويس إلى نحو 33 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 17 إلى 21 جنيهًا.

وعن سعر البرقوق، فيتراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 50 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو الكمثرى ما بين 75 إلى 125 جنيها.