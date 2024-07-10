كم يتبقى على يوم عاشوراء؟.. اعرف موعد الصيام

أيام قليلة تفصل المسلمين عن يوم عاشوراء، إذ يهتمون بمعرفة تاريخ 10 محرم للعام الهجري الجديد 1446 وذلك للاستعداد لصيام ذلك اليوم الذي له فضل كبير، ويترتب على فعل هذه السنة تكفير ذنوب السنة التي قبلها، لما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

موعد يوم عاشوراء

وحول موعد يوم عاشوراء، فإنَّه يوافق اليوم العاشر من شهر محرم كل عام، ووفق دار الإفتاء المصرية فإنَّه يوافق هذه السنة يوم الثلاثاء 10 محرم 1446، الموافق يوم 16 يوليو 2024.

الجمع بين نية صوم التمتع وصوم عاشوراء

وحول الجمع بين نية صوم التمتع وصوم عاشوراء، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجمع بين النيتين في يومٍ واحدٍ جائزٌ شرعًا في حالة ما إذا تم تأخير صومَ التَّمَتُّعِ حتى دخولِ شهرِ المُحَرَّم، ويحصُلُ بذلكَ الأَجرَان، وإن كان الأكثرُ ثوابًا أن يتم صيام كل يومٍ على حِدَةٍ.