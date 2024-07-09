خالد الجندي: يوم عاشوراء من عروض الخير والبركة للعباد في الأرض

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، فضل صيام عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم.

أيام خير وبركة هدية الله للمسلمين

قال عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء: «الله سبحانه وتعالى يضع لنا مسابقات في أيام معينة، بيدينا عروض كلها خير وبركة، زي صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده».

صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبله

وتابع عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: «صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبله، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ده إيه العظمة دي، اللى عاوز يسبق في الأيام الخاصة عند الله في الطاعة والأجر والثواب من عند الله».