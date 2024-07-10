لو هتحضر حفلات العلمين.. اعرف عدد ساعات الوصول إلى المهرجان من القاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، فمن المقرر انطلاقه غدا الخميس الموافق 11 يوليو المقبل، ويستمر 50 يوما.

ويشمل مهرجان العلمين العديد من الفعاليات والحفلات لأبرز النجوم، والتي يرغب الكثيرون في حضورها، ونستعرض فيما يلي عدد ساعات الوصول إلى العلمين من القاهرة وكم يستغرق الشخص للذهاب إلى الحفلات التي يريدها.

عدد ساعات الوصول للعملين

ويبلغ عدد ساعات الوصول لمهرجان العلمين ساعتان و49 دقيقة، حيث تبلغ المسافة نحو 260.7 كيلومتر، عبر طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وطريق وادي النطرون - العلمين.

مهرجان العلمين

وتبدأ أولى حفلات مهرجان العلمين بحفل المطرب الكبير مدحت صالح ويقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين، وتبدأ أسعاره من 600 جنيه، وتصل حتى 1500 جنيه للدرجة الأولى VIP.

أسعار تذاكر حفل محمد منير

وتتراوح أسعار تذاكرالكينج محمد منير على مسرح يو أرينا، يوم الجمعة 12 يوليو، من 600 إلى 800 جنيه.

أسعار تذاكر حفلات طبلة الست وفؤاد ومنيب باند تبدأ من 300 جنيه وتصل حتى 800 جنيه.