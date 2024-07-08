أسعار تذاكر حفلات مهرجان العلمين ومواعيدها.. أبرزها منير ونادر عباسي

أيام قليلة وينطلق مهرجان العلمين في نسخته الثانية، الذي بقام هذا العام دعما للأشقاء الفلسطينيين بتخصيص 60% من أرباحه لهم، كما ينطلق المهرجان رافعا علم فلسطين إلى جوار العلم المصري، وتبدا الفعاليات يوم الخميس الموافق 11-7-2024.

مواعيد حفلات مهرجان العلمين وأسعار التذاكر

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات مهرجان العلمين، وأسعار تذاكرها والأماكن المقامة بها، وذلك للتسهيل على رواد المهرجان وحجز التذاكر أون لاين قبل السفر.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح

تبدأ أولى حفلات مهرجان العلمين بحفل المطرب الكبير مدحت صالح يوم الخميس 11 يوليو 2024، ويقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين من 600 جنيه وتصل حتى 1500 جنيه للدرجة الأولى VIP.

أسعار تذاكر حفل الكينج

حفل افتتاح مهرجان العلمين ويقدمه الكينج محمد منير على مسرح يو أرينا، ويقام يوم الجمعة 12 يوليو، وتتراوح أسعار التذاكر من 600 إلى 800 جنيه.

أسعار تذاكر حفلات طبلة الست وفؤاد ومنيب باند

حفلات طبلة الست وفؤاد ومنيب باند، مع شريف مدكور، وتقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية يوم 20 يوليو 2024، وتبدأ أسعار التذاكر من 300 جنيه وتصل حتى 800 جنيه.

حفلة صاحبة السعادة بمهرجان العلمين

فعالية صاحبة السعادة مع نادر عباسي، وتقام على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، يوم 25 يوليو 2024 وتبدأ أسعار التذاكر من 600 جنيه وحتى 1500 جنيه.

وتقدم إسعاد يونس في حفلة صاحبة السعادة بمهرجان العلمين نخبة من روائع الموسيقار عمار الشريعي في الأفلام والمسلسلات من بينها: رأفت الهجان وأرابيسك وهارون الرشيد وحديث الصباح والمساء والزيني بركات وامرأة من زمن الحب وزيرينيا.

ويقود الأوركسترا التي تتكون من 92 عازفا وعازفة وكورال، المايسترو العالمي نادر عباسي، كما يستمع الجمهور لأغاني عمار الشريعي بصوت النجمة كارمن سليمان والنجم لؤي لأول مرة بشكل أوركسترالي كامل.

شروط حضور حفلات مهرجان العلمين

- الجلوس بأسبقية الحضور.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

- غير مسموح بالأطعمة والمشروبات.