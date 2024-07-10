اللواء وائل ربيع: إسرائيل توظف الوحدة 8200 للعمل المعلوماتي والسيبراني في غزة

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل توظف الوحدة 8200 للعمل المعلوماتي والسيبراني في حرب غزة، مشيرًا إلى وجود قيادة فرقة في شمال قطاع غزة وهي الفرقة 99 ومعها 2 لواء.

وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي: «هناك في الوسط الفرقة 98 إبرار جوي، ومعها لواءات المظلية والقوات الخاصة، والجنوب به الفرقة 162 ومعها اللواء الجفعاتي واللواء 7 مدرع واللواء النحال، وهناك 5 لواءات موجودة في منطقة جنوب غزة».

وتابع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: «بدأ الشكل يظهر الخاص بالموقف العسكري الإسرائيلي، فقد استخدم فرقة القوات الخاصة في وسط غزة حتى ينفذ العمليات شمالا وجنوبا وأصبحت الآن عمليات الاختراقات التي ينفذها محدودة طبقا للمعلومات الاستخبارية».