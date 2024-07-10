تحذيرات من التقنيات غير المشروعة لـ«الذكاء الاصطناعي».. بينها الابتزاز الإلكتروني

حذر المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية استغلاله في عمليات الابتزاز الإلكتروني، مشيرا إلى أن التمييز بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المشروعة والبرامج الضارة المستخدمة في الجرائم الإلكترونية أمر ضروري.

وأكد أنّ مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي تتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه، إلى جانب وعي المستخدم و خبرته الأمنية في حماية بياناته، وأضاف خلال استضافته مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، أن هناك أداوت تستخدم من ناحية الذكاء الاصطناعي منها أداة eleven labS تعمل على إعطاء صوت غير صوت المستخدم.

وتابع: «عايزين نفرق بين كلمة الذكاء الاصطناعي وبين البرامج اللي بتساعد في الجرائم الإلكترونية، وجريمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن حلها إلا بالذكاء الاصطناعي، لازم المواطن يكون عنده وعي وخبير أمني لبياناته بنفسه».