صدمة جديدة في الزمالك بسبب قرار «فيفا» في أزمة خالد بو طيب

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مجلس إدارة نادي الزمالك، بقرار صادم خلال الساعات الماضية، بشأن قضية المغربي خالد بوطيب، الذي توصل لحل أزمته مع مسؤولي القلعة البيضاء منذ أيام، بشأن مستحقاته، التي كانت تمنع «الأبيض» من الحصول على رخصة الأندية للمشاركة القارية.

وفي بيان رسمي، أوضح «فيفا» أن القضية لا تزال سارية، وتمنع الزمالك من القيد لـ3 فترات، مثلما جرى الإعلان عن ذلك من قبل.

موقف «فيفا» الحالي مع الزمالك في قضية خالد بوطيب

وأشار «فيفا» إلى أن قضية الزمالك مع خالد بوطيب لم يحدث بها أي جديد بالنسبة له، وحالها كما هو حتى الآن، ولم يجر رفعها عن «الأبيض» حتى وقتنا الحالي، كما أن النادي يواجه قضايا تمنعه من القيد كحال 6 أندية مصرية أخرى.

ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أنه جرى منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات، بسبب قضايا خالد بوطيب وروي أجواش، مساعد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني البرتغالي الأسبق لـ«الأبيض»، كما أن عليه قضيتين آخرتين لم يجر حسمهما بعد.

قضايا الفرق المصرية في فيفا

ومن خلال البيان الرسمي، كشف «فيفا» عن التحديث الأسبوعي الجديد لقائمة الفرق الممنوعة من القيد، وتسجيل لاعبين جدد على مستوى فرق العالم، من بينها الأندية المصرية، بسبب عقوبات من جانب الاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن هناك 17 قضية ضد 7 فرق من مصر، هي: الزمالك (4 قضايا)، ومصر للمقاصة (5 قضايا)، وإيسترن كومباني (4 قضايا)، وحرس الحدود (قضية واحدة)، والمصري البورسعيدي (قضية واحدة)، ونجوم المستقبل (قضية)، ومودرن فيوتشر (قضية).