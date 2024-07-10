«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة علم النفس للثانوية العامة

أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني؛ للتحقق من صحتها.

التعليم تحقق في مزاعم علم النفس والاجتماع

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة لعلم النفس والاجتماع سيجري التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين».

صفحات إلكترونية تزعم تداول أسئلة علم النفس والاجتماع

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، تداولت أسئلة أنها لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، وزعمت أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة أدبي الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحاً وفقاً للجداول.