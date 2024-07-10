تهريب 104 ثعابين بطريقة غريبة.. كيف وضعهم رجل صيني في «جيب البنطلون»؟

حيلة غير متوقعة لجأ إليها رجل صيني، حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان خارج هونج هونج إلى مدينة شنتشن الحدودية، إذ قام بتخبئة الثعابين داخل سرواله في واقعة غريبة، ورغم تلك الحيلة إلا أن السلطات الجمركية في الصين كشفت الرجل ولقت القبض عليه.

جيوب الراكب معبأة بستة أكياس قماشية فيها ثعابين

صحيفة «الجارديان» البريطانية نقلت الواقعة عبر البيان الذي أصدرته الجمارك الصينية، وجاء فيه أن موظفيها أوقفوا مسافرا، لم يكشفوا عن اسمه، أثناء محاولته التسلل خارج هونج كونج إلى مدينة شنتشن الحدودية، بعد تفتيش الحقيبة واكتشاف أن جيوب بنطاله كانت معبأة بستة أكياس قماشية محكمة الغلق ومختومة بشريط لاصق.

وطبقًا لبيان الجمارك الصينية، أنه بتفتيش هذه الأكياس تبين احتوائها على ثعابين حية بجميع الأشكال والأحجام والألوان، وأن الضباط ضبطوا 104 من الزواحف، بما في ذلك ثعابين من أنواع مختلفة وثعابين ليست من الموجودة بشكل أصلي في البلاد.

إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في الحيوانات

وتعد الصين واحدة من أكبر مراكز الاتجار بالحيوانات في العالم، لكن السلطات اتخذت إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في السنوات الأخيرة.

تحظر قوانين الأمن الحيوي ومكافحة الأمراض في البلاد على الأشخاص جلب الأنواع غير الأصلية دون إذن، وقالت سلطات الجمارك إن أولئك الذين يخالفون القواعد سيتحملون المسؤولية وفقا للقانون، دون تحديد العقوبة التي سيتحملها الرجل.