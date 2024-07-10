موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. «جاهزة على الاعتماد»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات « صناعي – زراعي – تجارى – فندقي)، ولجميع الأنظمة الثلاث والخمس سنوات، ونظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهني، نظام التكنولوجيا التطبيقية).

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وقال المصدر، لـ«الوطن» أنَّ نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جاهزة على الاعتماد ومن المقرر أن يتمّ اعتمادها خلال ساعات من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على أن يتمّ إعلانها رسميا للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر أنَّ وزير التربية والتعليم سيقوم بالاتصال بأوائل الدبلومات الفنية 2024 خلال ساعات لتهنئتهم على تفوقهم في الدراسة، على أنَّ يتمّ إعلانهم رسمياً بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة وإعلان نسبة النجاح في كل تخصص ونظام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وتابع المصدر أنَّ نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، مجاناً ودون دفع أي مبالغ مالية، علي أن يتم إعلانها بالمدارس الفنية لجميع الطلاب في اليوم التالي للنتيجة .