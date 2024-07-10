«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الجبر للثانوية العامة عبر صفحات الغش

قال مصدر في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية، رصد الأسئلة المتداولة لمادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024 بعد الوقت الأصلي عبر جروبات الغش الإلكتروني، للتحقق من صحتها وأنّها ذات الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

عقوبات صارمة ضد الغشاشين

وأضاف المصدر أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للجبر والهندسة الفراغية سيتم التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة ضد الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة.

وتابع المصدر، أنّ هناك عقوبات صارمة ضد الغشاشين وكل من خالف التعليمات ودخل بالتليفون المحمول والمسؤولين عن تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر منصة «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية «رياضة» الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان عند الساعة التاسعة صباحا، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.