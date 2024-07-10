ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 28 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (AMALIYA) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 169 مترا وعرضها 24 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، إلى حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو37 ألفا و957 طنا تشمل: 11 ألفا و920 طن يوريا و2950 طن مولاس و2900 طن كسب فول صويا و4880 طن كلينكر و6680 طن اسمنت معبأ و8627 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و817 طنا تشمل: 8415 طن قمح و4250 طن ذرة و765 طن ابلاكاش و10 آلاف و960 طن حديد و9490 طن خردة و6298 طن فول صويا و7000 طن سكر و5639 طن بضائع متنوعة.

عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1390 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2397 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و778 طنا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و771 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2378 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة.