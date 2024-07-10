حل امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024.. «احسب درجاتك»

فور انتهاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة، تشغل إجابات الامتحان اهتمامهم لمعرفة كيف كان أداءهم به، لذا تواصلت «الوطن» مع مدرس الجيولوجيا أحمد الأنصاري، الذي أوضح أنّ الامتحان كان مناسبًا، وتناولت أفكاره المنهج بأكمله، ولا توجد به أسئلة صعبة.

حل امتحان الجيولوجيا 2024

وقدم «الأنصاري»، حل امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نستعرضه في السطور التالية:

السؤال الأول

- الأسئلة الموضوعية

1- (ج)

2- (د)

3- (أ)

4- (ج)

5- (أ)

6- (ب)

7- (د)

8- (أ)

9- (ب)

10- (د)

11- (ب)

12- (ج)

13- (أ)

14-(د)

15- (ب)

16-(أ)

17-(ج)

18- (أ)

19- (د)

20- (أ)

21- (ب)

22- (أ)

23- (د)

24- (ب)

25- (ب)

26- (د)

27- (د)

28- (ب)

29- (أ)

30- (د)

31- (ج)

32- (ج)

33- (أ)

34- (ب)

35- (ب)

36- (ج)

37- (د)

38- (ج)

39- (د)

40-( أ)

41- (أ)

42- (أ)

43- (د)

44- (د)

إجابة الأسئلة المقالية في امتحان مادة الجيولوجيا 2024

السؤال 45:

1- مستوى فالق ذو حركة أفقية.

2- عرض قطع بالفالق.

3- عدم توافق زاوي.

4- عدم توافق انقطاعي لغياب الديفوني والبرمي.

السؤال 46:

أ- نحت x ، ترسيب z، حتى تتحرك الكثبان.

ب- كوارتز.

ج- لا يتأثر بالتجوية.