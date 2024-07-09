أهم الأسئلة في مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.. «مش هيخرج عنها الامتحان»

ساعاتٌ قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، عن أداء امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، المقرر موعدها غدًا الأربعاء، ويبحث الطلاب في هذا التوقيت، عن أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان، ويُقدم ماجد أمام مدرس الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي لـ«الوطن»، أهم الأسئلة المتوقعة للامتحان.

امتحان الجيولوجيا

- تتكون مادة الجيلوجيا من 4 أبواب، وعلوم البيئة من باببين، تقسم أسئلة الامتحان عليها.

- يتكون امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة من 46 سؤالا.

- 44 سؤالا متعددا.

- سؤالان مقاليان.

- مدة الامتحان 3 ساعات.

- مجموع درجات الامتحان 60 درجة.

- يجب الحصول على 50% من درجة الامتحان؛ ليعتبر الطالب ناجحًا وفقًا لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.