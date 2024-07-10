إنجازات للعالم نيكولا تسلا غيّرت التاريخ في يوم ميلاده.. هل اخترع الراديو؟

عالم غيرت اختراعاته التاريخ، فلولاه لظلت البشرية في ظلامٍ دامس حتى الآن، ولكن لم يأخذ المكانة التي يستحقها بين العلماء، ويعتبره محبيه الأذكى على مر العصور، وهو العالم الكرواتي نيكولا تسلا، الذي يصادف اليوم يوم ميلاده، وفي السطور التالية نستعرض أبرز اختراعاته وفقًا لما ورد عبر موقع «tesla science center».

اختراع التيار المتناوب

قدم المخترع الكرواتي نيكولا تسلا العديد من الاختراعات للبشرية، التي ساهمت في إنقاذها من مصير غامض، ولعل أبرزها هو التيار المتناوب، الذي سرعان ما أصبح نظام الطاقة الأبرز في القرن العشرين، فعندما هاجر تسلا إلى أمريكا، عمل مع العالم توماس إديسون، في مدينة منهاتن، ووعده الأخير بمبلغ 50 ألف دولار إذا تمكن من إنجاح التيار المستمر الذي ابتكره، لكّن اختراع إديسون لم يكن بنفس فعالية تيار تسلا المتردد في نقل الكهرباء لمسافات طويلة.

استقال تسلا من عمله مع إديسون، بعدما رفض الأخير إعطاؤه الأموال لحل عيوب ابتكاره، وفيما بعد تم بيع اختراع تسلا للتيار المتردد لشركة وستنجهاوس، وظل مستخدمًا حتى الآن.

ملف تسلا

في أواخر القرن التاسع عشر، حصل تسلا على براءة اختراع ملف تسلا، الذي وضع الأساس لتقنيات الاتصالات اللاسلكية، ولا يزال يستخدم في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية حتى اليوم، ويعد الملف الذي يشكل قلب الدائرة الكهربائية، ابتكارًا يستخدم في العديد من هوائيات الإرسال اللاسلكي المبكرة.

ويعمل الملف مع مكثف لتوزيع التيار والجهد من مصادر الطاقة عبر الدائرة، واستخدمه تسلا لدراسة الراديو والأشعة السينية والطاقة الكهرومغناطيسية واللاسيلكية، ويقع في شورهام، في نيويورك.

اختراع الراديو

في عام 1897، أرسل تسلا إشارات لاسلكية من مختبره في شارع هيوستن في مدينة نيويورك إلى قارب يبعد بـ40 كيلومترا على نهر هدسون، الأمر الذي كان سيفعله قبل عامين من هذا التاريخ لولا احتراق معمله.

بالرغم من تجربة تسلا الأولى لاختراع الراديو، إلا أن الجمهور اعتبر العالم جوجليلمو ماركوني هو والد اختراع الراديو في عام 1901، الذي نُسب له الفضل، رغم قضاء المحكمة العليا الأمريكية بأن براءة اختراع تسلا لها الأسبقية في عام 1943.