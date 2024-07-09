قصور الثقافة تعلن استكمال مشروع «ابدأ حلمك» في 4 محافظات

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استئناف العمل على استكمال مشروع «ابدأ حلمك»، بالبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وتشمل 4 محافظات «قنا، والإسماعيلية، وأسوان، إلى جانب تخريج الدفعة الجديدة بشمال سيناء»، إذ نستعد لتخريج الدفعة الجديدة.

وأضاف المخرج أحمد طه، المدير الفني لمشروع «ابدأ حلمك»، لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للمشروع تعقد اجتماعها اليوم؛ لاستكمال مراحل العمل وفق جدولٍ زمنيٍ في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ مراحل المشروع تبدأ بالإعلان عن المحافظة، ثم تجرى مقابلات واختبارات للمتقدمين، وبعد الاستقرار على المجموعة التي تمكنت من هذه الاختبارات تبدأ الورش في التدريب على جميع الفنون المتعلقة بالمسرح، وتشمل ورش رقص وغناء وديكور وإخراج وإلقاء ودراما وتمثيل، والتدريب يتم على أيدي نخبة من الخبراء والأكاديمين في مختلف المجالات.

ويستمر التدريب من 3 إلى 6 أشهر، وبعدها تُقدم الفرقة عرض الختام وتخريج الفرقة؛ لتعلن فرقة نوعية بهيئة قصور الثقافة.

مشروع «ابدأ حلمك»

كانت المرحلة الأولى من مشروع «ابدأ حلمك»، شهدت تخريج دفعات من محافظات «أسيوط، والفيوم، والشرقية»، والمرحلة الثانية لمحافظات «بورسعيد، وبني سويف، والجيزة، وكفر الشيخ»، واعتمدت فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.