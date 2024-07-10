حملات أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات والسلاح بمديريتي أسوان ودمياط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديريتي أسوان ودمياط حملات مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، لذا نستعرض لكم هذه الجهود كل مديرية على حدة.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 8100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدري «الهيروين، الشابو» بحوزة 4 متهمين _لـ3 منهم معلومات جنائية_، وضبط عدد 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات،وتنفيذ عدد 815 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، 7300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6500 كيلو جرام لمخدر الهيدرين، وكذا ضبط عدد 3 قطع سلاح ناري، عبارة عن «3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات» بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائيةنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.