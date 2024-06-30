حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وجرى ضبط عدد 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,100 كيلوجرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري الهيروين، الشابو بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وخزينة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

وجرى ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر البانجو، و11 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وضبط قطعة سلاح ناري، عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.