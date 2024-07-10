إجابة 46 سؤالا من علم النفس والاجتماع.. نموذج حل الامتحان كامل

كشف محمد عادل معلم أول أ علم النفس والاجتماع، نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، وحل والأسئلة الموضوعية والمقالية والذي أداه طلاب الصف الثالث شعبة أدبي علوم اليوم وفقا للجداول.

نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024

وأوضح محمد عادل معلم أول علم النفس والاجتماع، نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، ومدة الامتحان، وعدد الأسئلة وهي كالتالي:-

- الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة .. 60 درجة.

-العدد الكلي للأسئلة: مقالي 2 وموضوعي 44 بإجمالي 46 سؤالًا.

-الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع: 4 للمقالي.

- الدرجة الكلية لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة.

-عدد الأسئلة المقالية: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

-عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 32 سؤالًا بدرجة واحدة و12 سؤالًا بدرجتين.

- مدة امتحان علم النفس والاجتماع: 3 ساعات.

- 85% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع اختيار من متعدد.

- 15% من امتحان علم النفس والاجتماع مقالي.

- 30% من أسئلة امتحان علم النفس للمستويات العليا.

- 70% من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للمستويات البسيطة والمتوسطة.