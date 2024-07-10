مدير معبد دندرة: جدرانه تحتوي على نصوص مهمة تُبرز المعتقدات الدينية للفراعنة

قال عبد الكريم الصغير، مدير معبد دندرة بمدينة قنا، إن المعبد من المعابد الفرعونية النادرة ذات الأسقف الملونة التي تمجد «حتحور» إله الحب والجمال في مصر القديمة، موضحا أنه يتميز بموقعه الجغرافي في قنا التي كانت عاصمة الإقليم السادس بمصر العليا.

الأصول الأولى لمعبد دندرة

أوضح خلال مداخلة مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر برنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن الأصول الأولى لمعبد دندرة ترجع لعهد الأسرة الرابعة، حيث شيد الملك خوفو معبدًا في هذا المكان جرى ترميمه وإحداث بعض الإضافات فيه بعهد الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة، واستمر الاهتمام بدندرة في الدولة الوسطى وازداد في عهد الدولة الحديثة، وساهم في صيانة المعبد كل من تحتمس الثالث وتحتمس الرابع ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث.

المعبد يحتوي على النصوص المهمة التي تُبرز المعتقدات الدينية

وأشار إلى أن المعبد يحتوي جدرانه الخارجية والداخلية على مئات النصوص المهمة التي تلقي الضوء على المعتقدات الدينية، كما يتميز المعبد بمنظر التيجان الحتحورية الرائعة ومناظر الأبراج السماوية التي تزين سقوفه وأسطورة اتحاد حتحور مع قرص الشمس ومقصورة الإلهة نوت «إله السماء».