أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بقنا.. منها معبد دندرة

يعد عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة قنا، الذي يوافق يوم الجمعة المقبل 21 أبريل، بحسب هيئة المساحة المصرية، من أهم المناسبات الدينية، ويحرص المواطنون على الاحتفال بها في الأماكن والمتنزهات العامة، ويبحثون دائمًا عن أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بقنا، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بمظاهر الاحتفال الخاصة بالعيد في الحدائق العامة وكورنيش النيل والرحلات النيلية وغيرها من الطقوس.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بقنا

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بقنا، هي كالآتي:

- كورنيش النيل في مدينة قنا.

- كورنيش النيل في نجع حمادي.

- كورنيش النيل في دشنا وقوص.

- الرحلات النيلية في مدينة قنا.

- معبد دندرة.

- ملاهي كورنيش النيل في مدينة قنا.

- قناطر نجع حمادي.

- حديقة مدينة قوص العامة.

- حديقة مركز نقادة في المدينة.

- حديقة مدينة قفط العامة في المدينة.

- حديقة مدينة قنا العامة في منطقة الرياح.

- حديقة مدينة دشنا بجوار كوبري حلاوة.

- حديقة نجع حمادي العامة بالقرب من المدينة.

- حديقة منطقة المعنا في مركز قنا أو شرق مدينة قنا.

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر بقنا

وأعلنت محافظة قنا، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في محافظة قنا، مع تفعيل غرفة العمليات لتلقي الشكاوى وفق الخطة المتكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أي عوائق.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه قرر فتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل في ساعات مبكرة من أول أيام عيد الفطر المبارك، لإعطاء الفرصة للشباب والسيدات والأطفال وجميع الأسر القناوية للاستمتاع بالاحتفالات.

وتابع في تصريحات صحفية، أنه قرر وقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل في الوحدات المحلية، للحفاظ على نظافة الحدائق والكورنيش أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري.