ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الغربية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية)، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والترويج عن توفير شاليهات للإيجار بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – محفظة إلكترونية بها آثار لتحويلات مالية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.