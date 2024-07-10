حل أسئلة مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة.. «راجع إجاباتك»

انتهى طلاب الشعبة العلمية «رياضيات» منذ قليل، من أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، إذ كان الامتحان ورقيًا بواقع 20 سؤالًا وعدد الأسئلة المقالية اثنين، ليكون المجموع الكلي لامتحان الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، إضافة إلى درجة للأسئلة الموضوعية، أما الأسئلة المقالية 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا، وعقب خروج الطلاب من اللجان، بدأ البعض في البحث عن إجابات الامتحان الصحيحة.

حل امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأوضح محمد عبدالعظيم معلم خبير رياضيات للمرحلة الثانوية، حل امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة 2024، التي جاءت على النحو التالي:

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024

ويأتي توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:

- الدرجة الكلية لـ امتحان الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.

- عدد الأسئلة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: 20 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الجبر والهندسة الفراغية: سؤالين.

- درجات الأسئلة الموضوعية لمادة الجبر والهندسة الفراغية: 26 درجة.

- درجات الأسئلة المقالية لمادة الجبر والهندسة الفراغية: 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية للجبر والهندسة الفراغية: 18 سؤالًا.

- زمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية: 3 ساعات.