إجابة أصعب 5 أسئلة في امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة

أجاب أحمد صلاح الشيخ معلم أول الجيولوجيا وعلوم البيئة، على أصعب 5 أسئلة في امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة الذي أداه طلاب الصف الثالث شعبة علمي علوم اليوم.

أصعب 5 أسئلة بامتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة

وأبدى رأيه عن امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، قائلا: «الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وتميز الطلاب المتفوقين»، وهي:

وتفقد الدكتور محمد عبد اللطيف والدكتور إبراهيم صابر خليل عددًا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

واطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشددا على مراقبي اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.