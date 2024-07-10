«المؤتمر»: «التحالف الوطني» ركيزة أساسية في تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، لتشمل كل شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التحالف الوطني يجسد التكاتف المجتمعي الفعال.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

وأضاف أن التحالف الوطني نجح في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، شملت تقديم الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تسهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، بل تعزز أيضا من الاستقرار الاجتماعي، وتقلل من حدة الفقر والتهميش.

التحالف الوطني ركيزة لتعزيز العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أن أحد أهم إنجازات التحالف الوطني هو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، ما يسهم في خلق مجتمع أكثر ترابطا وتعاونا حيث يشارك الجميع في تحمل المسؤولية والعمل من أجل رفاهية الآخرين.

وأكد ضرورة دعم مثل هذه التحالفات والمبادرات المجتمعية من قبل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعية باعتباره استثمارا في المستقبل من أجل بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا التكامل بين الجهود الأهلية والحكومية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للفئات المستضعفة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي.