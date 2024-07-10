التحالف الوطني ينظم قوافل طبية في 3 مراكز بالغربية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية في محافظة الغربية؛ لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وقدمت القافلة خدمات صحية شاملة لـ 110 مستفيدين من قرى مركز بسيون «كوم عبود وميت المخلص»، إضافة إلى قرية الرجبية في مركز السنطة، وخرسيت في طنطا.

جهود التحالف الوطني

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر وتوفير الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد التحالف التزامه المستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان حصول جميع المواطنين على أفضل رعاية صحية ممكنة.