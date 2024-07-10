افتتاح معرض دار الكتب والوثائق بالمجلس الأعلى للثقافة (صور)

افتتحت دار الكتب والوثائق القومية معرض للوثائق والدوريات برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وبالتعاون مع السفارة الصربية بالقاهرة والأرشيف الوطني الصربي والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بمرور 116 عام على العلاقات المصرية الصربية تحت عنوان «أيام الثقافة الصربية في مصر».

المعرض يضم أبرز وثائق حركة عدم الانحياز

وحسب بيان دار الكتب، تضمن المعرض أبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، ومن أبرز الوثائق المعروضه: مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم 5 يونيو 1961.

وجزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر1961، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ 3 أكتوبر 1964.