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دورة تدريبية عن «علوم المخطوطات والذكاء الاصطناعي» في دار الكتب يوم 21 يوليو

كتب:

إلهام الكردوسي
11:17 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
دار الكتب والوثائق القومية

دار الكتب والوثائق القومية

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، دورة تدريبية بعنوان «علوم المخطوطات العربية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن أنشطة وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو.

تستهدف الدورة موظفي الدار من العاملين في الإدارة العامة للمخطوطات والبرديات والمسكوكات ، ومراكز الترميم، بالإضافة إلى المهتمين من طلاب الجامعات المصرية والباحثين.

موعد دورة دار الكتب

تقام الدورة بمقر دار الكتب بكورنيش النيل بتنظيم مركز التنمية البشرية التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية، وذلك في الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، ويحاضر فيها عددًا من خبراء المخطوطات.

مستهدفات وزارة الثقافة

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قد أعلن تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، من خلال أنشطة حقيقية، تخدم خطط الوزارة الهادفة لبناء الإنسان المصري ورفع الوعي، كما وجّه خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة بوضع تصور كامل لإنهاء المشكلات العالقة ومنها أزمة رقم الإيداع والمنشآت المغلقة.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي