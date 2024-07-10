فرحة بين طلاب الثانوية ببني سويف لسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

سادت حالة من السعادة والإرتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، عقب خروجهم من لجان الامتحانات في مواد «الجيولوجيا» لشعبة علمي علوم، و«الرياضة البحتة» لشعبة علمي رياضة، و«علم النفس» للشعبة الأدبية.

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في بني سويف

وعبر الطلاب والطالبات، عقب خروجهم من لجان الامتحانات بمدرسة الايمان بمدينة بني سويف، عن سعادتهم لسهولة الأسئلة، مؤكدين أنها كانت في مستوى الطالب المتوسط.

اراء طلاب الثانوية العامة في بني سويف

وأكد الطالب معاذ محمد، بلجنة مدرسة الإيمان الثانوية بمدينة بني سويف، أن امتحان علم النفس، جاء مباشرا وفى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جميعها جاءت مباشرة.

وقالت الطالبة مها محمد، إن امتحان الجيولوجيا، جاء سهلة ولا توجد بها أي تريكات، وجاءت فى مستوى الطالب المتوسط وجميع الطلبة خرجوا في حالة سعادة شديدة لسهولة الامتحان.

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

ومن جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، ي تقدم لها 19 ألفا و166طالبا وطالبة نظامي وخدمات ومنازل، موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ بني سويف، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة، من خلال غرفة عمليات المديرية، منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان.