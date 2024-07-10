«صحة مطروح» تحذر من خطورة تناول سمكة الأرنب السامة.. تسبب الوفاة

حذر المركز الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، المواطنين من تناول أو بيع سمكة الأرنب المعروفة أيضًا باسم «النفيخة أو القُراض»، إذ تعد من الأسماك الأكثر سُمية في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

سمكة الأرنب السامة

وقالت مديرية الصحة بمطروح في بيان اليوم، إنّ ذلك النوع من الأسماك السامة يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحشاء، وأعراض التسمم تتمثل في «ضيق في التنفس، غثيان، قئ، وإسهال، وهبوط في ضربات القلب إضافة إلى شلل في العضلات».

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنّ السُم الموجود في سمكة الأرنب هو سُم من نوع «تيترودوتوكسي» ويُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضاده حتى الآن.

تكثيف الرقابة على الأسواق

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح، فرق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك لضمان التأكد من عدم تداول ذلك النوع من الأسماك، داعيًا المواطنين بضرورة تحري الدقة حال شراء المأكولات البحرية والتأكد من سلامتها.