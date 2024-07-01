«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية في المناطق النائية بالمحافظة.. والعلاج مجانا

نظمت مديرية الصحة في مطروح قافلة طبية علاجية مجانية في المناطق النائية شرق مطروح، في قريتي سلامة حجازي وسيد درويش التابعين للإدارة الصحية بالحمام، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول إلى المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

التخصصات الطبية في قافلة القرى النائية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ القافلة تستهدف القرى والمناطق النائية في مرسى مطروح، وتضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة، وبينها «أمراض الأطفال، وأمراض الباطنة، والجراحة، وتنظيم الأسرة، والنساء والتوليد، والأسنان»، كما يجري توقيع الكشوفات الطبية بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة في التخصصات الطبية المختلفة.

تقديم العلاج بالمجان

وأضاف وكيل «صحة مطروح» أنّ القافلة تعمل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 يوليو الجاري، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق عام القوافل العلاجية بمديرية صحة مطروح.

وأكد وكيل الوزارة أنّه جرى التجهيز والإعداد للقافلة الطبية بشكل مميز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين في ظل الجهود الواضحة للدولة لإطلاق المبادرات الرئاسية والحملات المختلفة والقوافل الطبية في القرى بنطاق المراكز الثمانية بمطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.