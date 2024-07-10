أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد لخدمة المواطنين.. فرض الانضباط والالتزام

أعلنت محافظة الدقهلية أن أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد، اللواء طارق مرزوق لخدمة المواطنين، جاء خلال جولة مفاجئة لمستشفى نبروه ومجلس مدينة نبروه للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل.

أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد لخدمة المواطنين

وأوضحت محافظة الدقهلية أن المحافظ قرر إحالة مدير مستشفى نبروه للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية.

إحالة عدد من الأطباء للتحقيق لتغيبهم

وأكد مرزوق أنه تم إحالة عدد من الأطباء بمستشفى نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر علي تقديم الخدمة الطبية، وبلغ عدد الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء، وتم إحالة المسئولين عن النوبتجية المسائية بمركز ومدينة نبروه للتحقيق لعدم تواجدهم على رأس العمل.

وأكد أنه ثرر صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات لانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه، مع ضرورة سرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال وجميع أقسام المستشفى، ورفع مستوي النظافة داخل المستشفى وصيانة الكهرباء والصرف.