محافظ الدقهلية يطلق حملة كبرى لتحسين النظافة.. وعودة «عروس النيل»

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، بالإشراف على حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية ورفع الإشغالات، منذ الصباح الباكر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتقديم الخدمات في كافة القطاعات الخدمية.

حملة نظافة المنطقة المركزية بمحافظة الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية، في بيان، أن الحملة، التي تشمل مناطق حي شرق وغرب المنصورة، مركز المنصورة، مركز ومدينة طلخا، نجحت في رفع 440 طنًا من المخلفات البلدية و150 طنًا من المخلفات الصلبة، مع زراعة 120 شجرة مثمرة في اليوم الثاني للحملة، وكلف المحافظ المهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية، وفهمي علام، وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإشراف على الحملة بالتنسيق مع رؤساء المنطقة المركزية.

العدل: المنصورة تعود إلى مكانتها كعروس النيل

من جانبه أكد الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، أن أعمال الحملة مستمرة حتى تعود المنصورة إلى مكانتها كعروس النيل، وتليق بشعبها.

وخلال جولته التفقدية، استمع «العدل» إلى مطالب المواطنين ومشاكلهم، موجّهًا بسرعة دراستها وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة بخدمة المواطن البسيط وتلبية احتياجاته.

حل مشاكل المواطنين

وأشار العدل إلى أن اللواء طارق مرزوق، منذ توليه المنصب، لم يتوانَ في حل مشاكل المواطنين، ونفذ جولات متعددة لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من تقديم الخدمات اللازمة.

تأتي هذه الحملة كجزء من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.