كجوك: بدء تطبيق تعديلات قانون المالية الجديد

أكد وزير المالية أحمد كجوك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، أنّ الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة، قائلا: «الحكومة لديها تحديات كبيرة وستعمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات».