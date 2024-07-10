عضو بـ«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية داخل دار أيتام في القاهرة

أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية داخل دارين للأيتام بمنطقة جسر السويس في محافظة القاهرة.

قوافل متخصصة

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحيا، مشيرة إلى أن المشروع يقدم قوافل إغاثة ودعم المستشفيات، فضلا عن أخرى متخصصة تشمل عيادات الجذام، وقوافل الدعم المعنوي للعاملين بقطاع الصحة، ودور الإيواء للأطفال ودور المسنين والأيتام.

التخصصات

وأوضح أحمد جبريل منسق القوافل في مرسال عصو التحالف الوطني، أن القافلة الطبية في جسر السويس استفاد منها 50 طفلا، وشملت تخصصات (نفسية -ورمد- وجلدية- وعظام -وأسنان - ومعمل تحاليل)، بإجمالي 185 كشفا.