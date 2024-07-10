محافظ المنيا يتفقد أحوال المواطنين في جولة مفاجئة بالشوارع والأسواق

حرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، للاطلاع على أحوالهم ومتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

تفقد أحوال المواطنين

وأجرى محافظ المنيا جولة مفاجئة شملت عددا من شوارع مدينة المنيا، حيث تفقد أحوال المواطنين واستمع إلى مطالبهم وهمومهم، مؤكدا لهم اهتمامه البالغ بتلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما شملت الجولة زيارة بعض الأسواق والمخابز، حيث تأكد من وفرة السلع الغذائية الأساسية وانخفاض أسعارها، كما شدد على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالأسعار المقررة ومراقبة جودة السلع المعروضة.

التأكد من جودة رغيف الخبز

وحرص المحافظ أيضا على زيارة بعض المخابز البلدية للاطلاع على سير العمل بها والتأكد من جودة ونظافة رغيف الخبز، كما وجه تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالوزن المقرر للرغيف واتباع المواصفات الصحية.

وأكد اللواء عماد كدواني أنه لن يتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها، مشدداً على ضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفاعلية، وأن أبوابه مفتوحة دائماً لتلقي الشكاوى والمقترحات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.

وقد لاقت هذه الجولة استحساناً كبيراً من قبل المواطنين الذين أشادوا بتواضع المحافظ وحرصه على التواصل معهم والاهتمام بمشاكلهم.