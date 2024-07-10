في ذكرى وفاته.. محطات مضيئة بمسيرة الفنان سامي العدل

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان سامي العدل، وذلك تحت عنوان « في ذكرى وفاته.. محطات مضيئة في مسيرة الفنان سامي العدل».

ذكرى وفاة الفنان سامي العدل

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سامي العدل أحد أهم نجوم الفن المصري الذي قدم العديد من الأدوار السينمائية والفنية المميزة، ولد الفنان الكبير سامي العدل في 2 من نوفمبر عام 1946 بقرية كفر عبدالمؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية».

وأضاف: «وينتمي لأسرة فنية، فقد كان له هو وأشقائه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في كتابة وإنتاج العديد من الأعمال الفنية».

بداية مشواره الفني

وواصل التقرير: «عشق سامي العدل الفن بكل دروبه، لذلك قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1965، وبدأ العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم كلمة شرف الذي عُرض عام 1972 ليكون هذا العمل باكورة أعماله السينمائية».