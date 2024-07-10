أسعار المانجو اليوم الأربعاء 10-7-2024.. الزبدية بـ21 جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم الأربعاء 10-7-2024 وفرة كبيرة في الأسواق، إذ استقرت أسعار المانجو في الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار المانجو في الأسواق المحلية بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار المانجو بمختلف أنواعها في الأسواق

- مانجو عويس: 25-35 جنيهًا للكيلو.

- مانجو هندي: 19-25 جنيهًا للكيلو.

- مانجو تيمور: 20-30 جنيهًا للكيلو.

- مانجو زبدية: 17-21 جنيهًا للكيلو.

- مانجو بلدي: 15-18 جنيهًا للكيلو.

- مانجو الفونس: 21-30 جنيهًا للكيلو.

- مانجو صديقة: 17-23 جنيهًا للكيلو.

- مانجو جولك: 17-20 جنيهًا للكيلو.

- مانجو سكري: 18-25 جنيهًا للكيلو.

- مانجو دبشة: 17-21 جنيهًا للكيلو.

- مانجو عويس: 30-32 جنيهًا للكيلو.

- مانجو سنارة: 18-21 جنيهًا للكيلو.