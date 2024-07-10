تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من قِبل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وذلك بعد انتهاء الوزارة من تصحيح الامتحانات التي عُقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

ومن المقرر أنّ يتوفر رابط النتيجة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد النتيجة مباشرة، ويتضمن جميع الشعب سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أما عن طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024، فتوضحها «الوطن» في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

- الدخول على رابط النتيجة «عند إتاحته» من خلال بوابة مركز المعلومات

- كتابة رقم الجلوس

- اختيار الشعبة

- الضغط على زر «بحث»

- تظهر النتيجة مباشرة عقب إعلانها رسميًا.

إعلان النتيجة بعد قليل

ومن المقرر أنّ تُعلن الوزارة، النتيجة بعد قليل، وكذلك أسماء الطلاب الأوائل وشعبهم، وبعد ذلك يتم إتاحة النتيجة في المدارس حتى يتثنى لأي طالب الحصول عليها دون دفع أي مبالغ مالية، وفق ما أكدته الوزارة.

يُذكر أنّ الوزارة، سبق وأكدت أنّ امتحانات الدبلومات الفنية عُقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن أعمال التصحيح تمت وفق الضوابط الموضوعة بدقة.