«المستقلين الجدد» عن مبادرة «حياة كريمة»: طوق نجاة للقرى والمناطق الأكثر فقرا

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية أثبتت جدارتها، مشيرة إلى ضرورة استمرارها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقرا.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذه المبادرة شكلت طوق نجاة للقرى والمناطق الأكثر فقرا، إذ أحدثت طفرة كبيرة في تحسين جودة الحياة والخدمات في صعيد مصر وغيرها من المحافظات.

الخدمات الصحية والتعليمية

وأضاف أن المبادرة قدمت دعمًا كبيرًا للأسر الأكثر احتياجًا، وساهمت في تحسين البنية التحتية للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ما رفع مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشار حزب المستقلين الجدد إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد جزءًا مهمًا من أولويات الحكومة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن استمرار هذه المبادرة يمثل خيارًا استراتيجيًا ضروريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ما يعزز من استقرار المجتمع المصري ويضمن مستقبلاً أفضل للجميع.