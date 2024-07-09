«المستقلين الجدد»: الاجتماع الأول للحكومة يدعو للتفاؤل

أكد حزب المستقلين الجدد أن الاجتماع الأول للحكومة بعد إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، يدعو للتفاؤل، حيث إن ما انتهى إليه الاجتماع يؤكد جدية الحكومة حول وجود صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان والمواطنين.

بيان مجلس الوزراء

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن البيان الصادر من مجلس الوزراء بعد الاجتماع أكد أن الحكومة بدأت تنفيذ ما جاء في برنامجها من إيجاد حلول عاجلة للأمور محل شكوى المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأضاف أن التشكيل الوزاري الجديد يؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بإعطاء دفعة عاجلة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والاستثمار.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن تاكيد الحكومة بعد اجتماعها الأول على تنفيذ توصيات المرحله الأولى من الحوار الوطني أمر ينتظره الجميع.

قطع الطريق أمام الشائعات

كما أكد الحزب أن تأكيد الحكومة أن مبدأ الشفافية سيكون أساس تعامل للحكومة مع الشعب والبرلمان أمر هام، وسيقطع الطريق أمام الكثير من الشائعات التي يحاول البعض استغلالها لصنع أزمات للوطن والمواطنين.