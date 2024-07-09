رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المستقلين الجدد»: الاجتماع الأول للحكومة يدعو للتفاؤل

كتب:

محمد جعفر
05:05 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
هشام عناني

هشام عناني

أكد حزب المستقلين الجدد أن الاجتماع الأول للحكومة بعد إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، يدعو للتفاؤل، حيث إن ما انتهى إليه الاجتماع يؤكد جدية الحكومة حول وجود صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان والمواطنين.

بيان مجلس الوزراء

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن البيان الصادر من مجلس الوزراء بعد الاجتماع أكد أن الحكومة بدأت تنفيذ ما جاء في برنامجها من إيجاد حلول عاجلة للأمور محل شكوى المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأضاف أن التشكيل الوزاري الجديد يؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بإعطاء دفعة عاجلة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والاستثمار.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن تاكيد الحكومة بعد اجتماعها الأول على تنفيذ توصيات المرحله الأولى من الحوار الوطني أمر ينتظره الجميع.

قطع الطريق أمام الشائعات

كما أكد الحزب أن تأكيد الحكومة أن مبدأ الشفافية سيكون أساس تعامل للحكومة مع الشعب والبرلمان أمر هام، وسيقطع الطريق أمام الكثير من الشائعات التي يحاول البعض استغلالها لصنع أزمات للوطن والمواطنين.

اقرأ المزيد:

حزب «المستقلين الجدد»: 30 يونيو ثورة شعب ضد محاولة اختطاف الوطن

حزب المستقلين الجدد يطلق حملة «رشد طاقتك.. ادعم بلدك»

رئيس حزب المستقلين الجدد: التنسيقية قدمت كوادر سياسية وتنفيذية مهمة

حزب المستقلين الجدد: قرارات محكمة العدل إدانة دولية واضحة لجرائم إسرائيل

حزب المستقلين الجدد: مشاركة مصر في القمة العربية يعطي زخما كبيرا للحدث

حزب المستقلين الجدد يرحب بتقرير «فيتش» عن الاقتصاد المصري

حزب المستقلين الجدد: تحرير سيناء عيد استعادة الكرامة المصرية

حزب المستقلين الجدد: احتفال الرئيس بالعيد مع أسر الشهداء تقدير كبير لتضحياتهم
بقلم محمد جعفر