«المستقلين الجدد»: برنامج الحكومة يعكس تفهمها للتحديات التي يواجهها الوطن

أكد حزب المستقلين الجدد أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، يعكس فهمها للتحديات وطرح سبل التغلب عليها داخليًا وخارجيًا.

صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، إن حضور الحكومة الجديدة بكامل هيئتها أمام البرلمان بمثابة صفحة جديدة بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على نيل ثقه البرلمان، مشيدًا بتنويه رئيس الوزراء بأن حكومته حكومة تحديات، وتعمل تحت شعار هموم المواطن شغلها الشاغل.

برنامج طموح يعكس أولويات المرحلة المقبلة

كما أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن البرنامج طموح ويعكس أولويات المرحلة خلال 3 سنوات القادمة، مع إيجابية التأكيد على أن الحكومة ستكون على تواصل مستمر بصورة مباشرة من خلال الحوار الوطني.

وذكر الحزب أنه من المتوقع أن يحوز البرنامج علي موافقه البرلمان لما يتضمن من رؤية واضحة لخطة الحكومة للتغلب على العقبات الاقتصادية الحالية مع استمرار الحكومة في طريقها لبناء الجمهورية الجديدة مع وعي كامل للتغييرات الإقليمية والدولية.