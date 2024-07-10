«التعليم العالي»: إلغاء مصروفات الجامعات لـ1500 من أوائل الثانوية العامة

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ المجلس حدد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي عام 2024، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2025-2024، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2024

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وفقًا لتقرير صادر عنه، أنَّه من المقرر استثناء توزيع الـ1500 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة عام 2024 من التوزيع الجغرافي، على أن يكون لكل شعبة 500 طالب، ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.