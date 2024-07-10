عمرو الفقي عن تدخل «المتحدة» لإنقاذ حياة صحفية: «ده واجبنا»

تحدث عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن توجيه نقيب الصحفيين، الشكر للشركة المتحدة لتدخلها لإنقاذ حياة إحدى عضوات نقابة الصحفيين والتكفل برعايتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «الفقي»: «إننا جزء من المجتمع الصحفي، وأغلب منتسبينا منتسبين للنقابة، وهذا هو دورنا المجتمعي سواء مع نقابة الصحفيين أو نقابة المهن التمثيلية، وهذا جزء من واجبنا».

وأضاف: «نحن نتبع هذه السياسة منذ فترة وليس فقط مع منتسبي الإعلام بصفة عامة، كما أننا جزء كبير من الإعلام المصري، ويقع على عاتقنا هذا الدور المجتمع»، مؤكدا: «دي مش أول مرة ولا هتكون آخر مرة».

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الإعلام جزء مهم جدًا في بنيان الدولة، وينبغي علينا أن ننهض بهذه الصناعة بجانب المؤسسات الأخرى المعنية، مضيفا: «دورنا أن نرعى كل منتسبي الإعلام في مصر».