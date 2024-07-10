عبدالرحمن قناوي يكتب.. «آمال» أسست التحالف و«أمنيات» أصبحت حقيقة

في زفاف أحد الأصدقاء التقيت بها، سيدةٌ ذات وجه مصري خالص بشوش، تحمل في ملامحها تلك الطيبة وذلك النبل الذي أراه في وجه أمي، لم تمر إلا دقائق معدودة على لقائنا، أصبحت خلالها ابنها الذي لم تنجبه، بينما تعيد التأكيد أنها «أمي التانية» في القاهرة التي ارتحلت إليها وأصبحت من سكانها منذ عدة سنوات.

ظننت أن تلك العلاقة العابرة مع والدة صديقتي لن تتخطى حدود القاعة التي احتضنت حفل الزفاف، وأن كلماتها كانت مجرد دعم معنويٍ، ودعوتها لي لزيارتهم ليست إلا «عزومة مراكبية» نبعت من تعاطفٍ لحظيٍ لأمٍ مع ذلك الشاب المغترب البعيد عن أسرته، والمحروم من الدفء الأسري و«الأكل البيتي» اللذيذ، إلا أن ما حدث بعد ذلك أثبت لي أن نظرتي كانت قاصرة، ورأيي كان خاطئا، وأن تلك السيدة كانت صادقةً في كل حرفٍ نطقت به.

على جانب آخر، كان يجلس جمعُ من الفاعلين في المجتمع المدني كأول لقاء لهم داخل غرفة العمليات المركزية لمشروع حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدني المصري، وقرروا أن يحملوا على عاتقهم آمال المشاركة والتكامل المجتمعي، معلنين تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي»، مع وعودٍ بأن يصلوا إلى كل مكان في مصر، وأن يحققوا أمنيات الكثيرين ويصلوا بهم إلى بر أمان وسط قسوة الحياة وتوحشها، وعودٌ ظنها الكثيرون مجرد «فرقعة» تشبه «عزومة المراكبية» التي ظننتها من والدة صديقتي من قبل.

وعود والدة صديقتي وعهودها بدأ تنفيذها بإرسال السلامات ورسائل الاطمئنان على أحوالي وصحتي وأخباري، ثم تطور لإرسال أطباق الأكل البيتي الشهية ذات الرائحة التي تخرج من مطبخ أمي في بني سويف، فأشمها من مكاني في القاهرة، تطهو والدة صديقتي الطعام فأشاركهم فيه وأتناوله بشهية من يأكل «آخر زاده»، لتغرس والدة صديقتي بذرةً طيبةً كانت على الطرف الآخر من النهر تنمو شجرةً كبيرةً تحت كنف ورعاية التحالف الوطني.

34 كيانا تنمويا وخدميا، أهمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة، وغيرها من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني والعمل الأهلي، قررت أن تكون شريكةً في إنماء وتكبير تلك الشجرة.

والدة صديقتي أعادت لي آمال العثور على المبادئ والتقاليد التي تربيت عليها في قريتي الصغيرة، تقاليد المشاركة والتكامل والتحالف، ومبدأ «المليان يكب على الفاضي» الذي افتقدته في العاصمة بسرعتها وزحامها وصخبها وقسوتها، ظهرت كحبات الندى على وريقات خضراء فروتها وأعادت لها حيويتها مثل نسيم وسط موجةٍ حارةٍ فأعادت الروح لمن كاد أن يختنق من حرارة الجو، كانت نقطة ضوءٍ تحمل «آمال» التحول يومًا إلى نهارٍ من المشاركة والتكامل يضيء ظلمة يعيش فيها كل منا في جزيرة منعزلة، ضوءُ تمنيت أن يصبح كيانا كبيرا يبث النور في كل الأرجاء.

التحالف الوطني من جهته، قرر التقاط مبدأ «المليان يكب على الفاضي»، وتعميمه فوق كل شبر من أراضي المحروسة، ومنحه الصبغة الرسمية، وإعادة التقليد وإيصال تلك الروح وغرسها لتعود قوية وثابتةً، لتتحول حبات الندى إلى أمطار من الخير، وتصبح نسائم الهواء رياحًا باردةً تنهي ساعات الحر والجفاف، وتتوسع نقطة الضوء لتغمر أي ظلمة، معلنين أن «التحالف الوطني للعمل الأهلي» ثمرة لصدق وطيبة والدة صديقتي، وأنه خرج من طباع المصريين وطباعهم وتقاليدهم وتراثهم.

الآمال التي تأسس عليها التحالف الوطني أوصلته إلى 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، ففي الوادي الجديد على سبيل المثال توجد 62 جمعية شريكة، و18 في شمال سيناء، و34 في جنوب سيناء، ولم يكن ليصل إلى كل شبر في مصر دون تنظيم إداري محكم، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة.

الشجرة التي غُرست بذورها أزهرت وأينعت وأثمرت العشرات من المبادرات التي وصلت إلى الملايين، وغمرتهم بتلك المشاعر الصادقة التي أغرقني فيها صوت والدة صديقتي الحنون وتصرفاتها الصادقة، فمبادرات مثل «كتف فى كتف، مراكب الرزق، إعادة إعمار المنازل، فرح قلبي، المولد النبوي الشريف، ازرع، قوافل ستر وعافية»، أعادت تلك الروح التي كادت أن تضيع في زحام الحياة، روح التكافل والتشاركية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية، روح الود والأسرة الكبيرة، روح «والدة صديقتي».