رئيس «مصر بلدي»: التحالف الوطني مظلة حماية اجتماعية لدعم المواطن

ثمن اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في اتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العديد من المواطنين، مؤكدا أن التحالف استطاع تقديم الخدمات لحوالي 40 مليون مواطن من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، والعمل على تذليل الصعاب والتحديات التي تواجهه.

تحسين مستوى معيشة

وأضاف رئيس حزب مصر بلدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن منظمات ومؤسسات التحالف الوطني حققت العديد من الإنجازات في المحافظات المختلفة، من خلال تأسيس قاعدة مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية لحوالي 38 مليون مواطن مصري، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية اللازمة لهم، من خلال التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ العديد من المشروعات التي تضمن تحسين مستوى معيشة المواطن.

توفير مصادر دخل لتحسين معيشة المواطن

وأوضح عبد الباري، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي دعم الكثير من الأسر المصرية، في توفير مصادر دخل مستمرة تحسن معيشتهم، وتوفير السبل للخروج من دائرة الفقر، من خلال إعادة الإعمار وتركيب وصلات المياه، وتجهير العرائس غير المقتدرة، وتوفير الدعم الطبي لهم بإجراء العمليات والمساعدة بالأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى توفير وظائف ومشروعات لهم، بتوفير مصدر دخل للأسرة.