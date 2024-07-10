أحمد كريمة عن سبب صيام يوم عاشوراء: اتباع لسنة الرسول وإحياء لنجاة موسى

قال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سبب صيام يوم عاشوراء هو ما ورد في الحديث النبوي الشريف، إذ ورد عن الإمام البخاري عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: «قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجّى اللَّه فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه، فقال: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه».

حكم صيام يوم عاشوراء

أشار «كريمة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ صيام يوم عاشوراء ليس فرضا بل سنة، ومن لم يستطع صيامه بسبب المشقة ليس عليه ذنب.

موعد صيام يوم عاشوراء

ووفق دار الإفتاء المصرية فإن يوم تاسوعاء يوافق الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري، بينما يوم عاشوراء يوافق 16 يوليو.

وحول فضل صيام يوم عاشوراء، قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام يوم عاشوراء، أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله».